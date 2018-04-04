На приватизацию выставят 30% госдоли в турецкой компании "Aselsan"

2018-04-04 09:27 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - На приватизацию будет выставлено 30 процентов государственной доли в турецкой военно-промышленной компании "Aselsan", пишут в среду турецкие СМИ, со ссылкой на источники в компании.

Сообщается, что стоимость выставленной на приватизацию доли в компании составит 210 миллиардов турецких лир.

Отметим, что в 2014 году было приватизировано 15 процентов госдоли в "Aselsan".

Военно-промышленная компания "Aselsan" создана в 1975 году на базе Вооруженных сил Турции.

Начиная с 1979 года, компания "Aselsan" производит продукцию оборонного назначения.