“YouTube”-ın binasında atışma: Ölən var – VİDEO + YENİLƏNİB

2018-04-04 09:31 | www.oxu.az | 11

“YouTube”-nin Kaliforniyadakı mənzil-qərargahında atışma törədən qadın öldürülüb.

Oxu.Az-ın xəbərinə görə, atışma qara geyimli, üzü bağlı qadın tərəfindən törədilib.

Stenford xəstəxanasına 5-dək yaralı yerləşdirilib. San-Fransisko mərkəzi xəstəxanasına da “YouTube”nin bir neçə işçisinin daxil olduğu bildirilir.

Bəzi mənbələr binaya silahlı hücum etmiş qadının intihar etdiyini bildirir.

Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

Breaking News: A shooting at YouTube’s headquarters in California left several people hospitalized, the authorities said https://t.co/2bAQdsaXd6

YouTube "active shooting": One hospital say they've received four to five patients, while another says it's received an 'unknown' number of injured people pic.twitter.com/iY1HzqKY4G