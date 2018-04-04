На Ясамале не будет газа

2018-04-04 09:40 | www.oxu.az | 8

Сегодня в Ясамальском районе Баку будут наблюдаться ограничения в подаче природного газа.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Производственное объединение «Азеригаз», в связи с ликвидацией последствий аварии, 4 апреля с 10:00 до завершения работ в 1-ом и 2-ом жилом массиве в Ени Ясамале, а также на улице Асада Ахмедова будут наблюдаться перерывы в подаче природного газа.

В связи с этим ПО «Азеригаз» просит абонентов быть особенно внимательными при использовании природного газа и соблюдать правила технической безопасности.

Л.А.

