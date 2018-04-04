Глава "Рособоронэкспорта": РФ делает все возможное, чтобы ускорить поставки С-400 Турции

2018-04-04 10:50 | www.trend.az | 8

Российская сторона прилагает все усилия, чтобы ускорить поставки комплексов С-400 в Турцию, сообщил в среду журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, передает РИА Новости.

"Согласовываем графики производства. Делаем все возможное, чтобы исполнить просьбу турецкой стороны", - сказал он.

В среду руководитель Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщило переносе начала поставок республике С-400 на более ранний срок, чем первоначально планировалось, - июль 2019 года.

По итогам переговоров 3 апреля с главой Турции Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин прокомментировал решение ускорить поставки этих систем в Турцию, сказав, что это было сделано "по просьбе турецких партнеров и друзей". Кроме того, по словам российского лидера, военно- политических ограничений для совместного с Турцией производства зенитных ракетных систем С-400 или передачи соответствующих технологий у российской стороны нет, этот вопрос носит коммерческий характер.