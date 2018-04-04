Трамп признал себя самым жестким к России

2018-04-04 10:04 | www.oxu.az | 6

Дональд Трамп заявил, что никто из его предшественников не был жетче по отношению к России, чем он. Об этом президент США заявил на встрече с лидерами стран Балтии, передает Oxu.Az со ссылкой на CNN.

«Вероятно, никто не был более жестким к России, чем я. Но, если бы мы поладили с ней, это было бы хорошо, а не плохо. И все с этим соглашаются, кроме очень глупых людей», — сказал Трамп.

Доказательством принципиальной позиции Вашингтона американский лидер назвал поставки нефти и газа за рубеж, что, по его словам, нежелательно для Москвы.

Ранее на той же встрече президент США заявил, что окажет военную помощь Эстонии, Латвии и Литве.

На закупку крупнокалиберных боеприпасов Вашингтон выделит около 100 миллионов долларов.

На обучение военных и покупку снаряжения для повышения уровня подготовки вооруженных сил и национальных сил безопасности трех стран планируется направить более 70 миллионов долларов.