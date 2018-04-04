Министерство оштрафовало ЖЭК – ФОТО

2018-04-04 10:11 | www.oxu.az | 7

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов на месте расследовали жалобу о вырубке деревьев перед зданиями №93 и №99 на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе столицы.

Как сообщили Oxu.Az в структуре, в ходе осмотра территории было установлено, что отдельные граждане в разное время незаконно оградили зеленые насаждения примитивным способом, и по распоряжению Исполнительной власти Хатаинского района с целью благоустройства территории сотрудники ЖКХ снесли эти ограждения техническими средствами.

В ходе разбирательства случаев вырубки деревьев не обнаружено, однако, во время работ по сносу несколько деревьев и кустов были повреждены, природе был нанесен ущерб в размере 400 манатов.

В отношении Объединения жилищно-коммунального хозяйства Хатаинского района, как исполнителя работ, был составлен протокол, и объединение, будучи юридическим лицом, было оштрафовано на сумму 1000 манатов.