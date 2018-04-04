ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах борьбы с угрозами экстремизма и радикализма

2018-04-04 11:08 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит семинар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посвящённый борьбе с угрозами экстремизма и радикализма в современном мире, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

К участию приглашены сотрудники ряда министерств и ведомств Туркменистана, международные эксперты, сотрудники секретариата ОБСЕ и соответствующих структур из США, Нидерландов, Финляндии, Норвегии, Кыргызстана и Таджикистана.

Участники обсуждают шаги по укреплению сотрудничества и различные национальные подходы в борьбе с насильственным экстремизмом и радикализмом.