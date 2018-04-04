Зияд Самедзаде станет почетным гостем CEO Lunch Baku

2018-04-04 10:28 | www.apa.az | 8

Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде примет участие в качестве почетного гостя на организованном Caspian European Club тринадцатом CEO Lunch Baku, 12 апреля.

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. По его словам, мероприятие состоится в результате многочисленных обращений компаний членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Комитетом Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Тельман Алиев подчеркнул, что на CEO Lunch Baku в неформальной обстановке будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и Милли Меджлисом. Также он добавил, что участникам CEO Lunch Baku будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

CEO Lunch Baku является закрытым мероприятием, на котором могут принять участие руководители и представители компании. Регистрация на мероприятие доступна на сайте Caspian European Club по следующей ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/ceo-lunch/item/142-ceo-lunch-baku-12-04-2018. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот. Председателем Caspian European Club является президент Ильхам Алиев.