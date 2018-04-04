МВД предупредило направляющихся в Грузию водителей

2018-04-04 10:24 | www.oxu.az | 7

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к владельцам транспортных средств и автомобилей, которые направляются из Азербайджана в Грузию.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении, по данным посольства Азербайджана в Грузии, 15 декабря 2017 года был принят закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства, зарегистрированного вне Грузии, но передвигающегося по территории этой страны.

26 января текущего года был создан Центр обязательного страхования для выполнения обязательств по страхованию и устранения недопонимания.

Отмечается, что в связи с этим с 1 марта владелец или водитель транспортного средства в течение всего периода пребывания на территории Грузии должен застраховать свою гражданскую ответственность.

По грузинскому законодательству, с указанной даты планируется штрафовать лиц, не имеющих договора об обязательном страховании, на сумму в размере от 100 до 200 лари (~ от 71,32 маната до 142,64 маната).

В связи с этим Главное управление ГДП МВД доводит до сведения отправляющихся в Грузию владельцев или водителей транспортных средств, чтобы при въезде на территорию Грузию в таможенных пунктах (Сарпи, Красный мост, Казбеги, Садахло) и в других ближайших к границе центральных отделениях (банки, платежный терминал, веб-сайт и брокерские пункты) они приобретали страховые пакеты на весь срок (15 дней, 30 дней, 90 дней, 1 год) пребывания в Грузии.