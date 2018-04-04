«PAŞA Holdinq» создал новую компанию

2018-04-04 10:30 | www.oxu.az | 8

Министерство налогов зарегистрировало две компании.

Как сообщили Oxu.Az в ведомстве, одна из компаний, прошедших регистрацию - ООО «Competo», зарегистрирована по тому же адресу, что и ООО «PAŞA Holdinq» - Насиминский район, проспект Нефтчиляр 153.

Уставной капитал ООО составляет 200 тыс. манатов, законным представителем является Мирджамал Хафиз оглы Пашаев (глава холдинга – ред.).

Кроме того, государственную регистрацию прошло ООО «Prolub». Отметим, что юридический адрес новой компании: Баку, Ясамальский район, улица Мамеда Рагима, дом 3, квартира 33.

Уставной капитал ООО составляет 255 тыс. манатов, а законным представителем является Кямал Рагимов.

Л.А.

