Военная доктрина Туркменистана носит оборонительный характер - президент

2018-04-04 11:33 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан привержен принципам позитивного нейтралитета и неукоснительно придерживается положений военной доктрины, носящей исключительно оборонительный характер, сказал на заседании Госсовета безопасности страны президент, верховный главнокомандующий ВС Гурбангулы Бердымухамедов, пишет в среду газета "Нейтральный Туркменистан".

Секретарь Госсовета, министр обороны Туркменистана Яйлым Бердиев доложил о предпринимаемых практических шагах по укреплению оборонной мощи страны и модернизации материально-технической базы всех родов войск.

Глава государства подчеркнул важность координирования разработки планов дальнейшего развития ВС, а также оперативной, боевой и мобилизационной подготовки воинских формирований, сказано в материале.