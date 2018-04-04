Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

2018-04-04 11:10 | www.apa.az | 8

Госдеп США предложил России прислать новых дипломатов на замену шестидесяти ранее выдворенным из страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, в ведомстве отметили, что Москва может не сокращать общее допустимое число сотрудников дипмиссии.

«Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии», - заявил представитель Госдепа, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться в отдельности.

По его словам, Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.

«Россия не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», - подчеркнули в Госдепе.

Отметим, дипломатическое противостояние Запада и России связано с обвинениями Лондона в адрес Москвы в связи с «делом Скрипаля».