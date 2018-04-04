Министр: «Число посетивших Азербайджан туристов увеличилось на 12,5%»

2018-04-04 11:11 | www.apa.az | 8

«В течение первых 3-х месяцев текущего года число туристов, посетивших Азербайджан, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 12,5%».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев. По его словам, в частности, в марте страну посетило больше туристов в годовом сравнении: «По случаю праздника Новруз Азербайджан посетило большое число туристов. В связи с праздником Министерство культуры и туризма, Бюро пропаганды национального туризма провели ряд мероприятий. По нашим наблюдениям, в столице в празднествах по случаю Новруза приняли участие более 1 млн. человек. Это очень хороший показатель».