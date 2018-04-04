Мечеть «Гаджи Джавад» до и после… - ФОТО

2018-04-04 10:37 | www.oxu.az | 7

Строительство мечети «Гаджи Джавад» завершено.

Как передает Oxu.Az, в настоящее время на прилегающей территории ведутся работы.

Мечеть будет открыта в ближайшее время.

Отметим, что на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного в июле 2017 года, было принято решение о сносе мечети «Гаджи Джавад», расположенной по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Абдуллы Шаига 79 и строительстве новой мечети на улице А.М.Шарифзаде того же района.

Oxu.Az предлагает вашему вниманию фотографии мечети «Гаджи Джавад» в формате до и после…

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Али Мамедов

