Патрушев: «Некоторые страны пытаются систематически действовать в обход ООН»

2018-04-04 11:25 | www.apa.az | 7

«Некоторые страны пытаются систематически действовать в обход ООН»».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев во время выступления на VII международной конференции по международной безопасности.

«Попытки под надуманными предлогами действовать нелегитимно, в обход ООН, не считаясь с ее центральной координирующей ролью в международных отношениях, также приобрели в последние годы систематический характер. Такая линия существенно дестабилизирует мировую обстановку, отдаляет решение текущих проблем и затрудняет противодействие «вызовам и угрозам современности», - отметил Н.Патрушев.

