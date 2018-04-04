Google Chrome обвинили в тайном сканировании файлов

2018-04-04 10:40 | www.oxu.az | 7

Эксперт в области кибербезопасности Келли Шортридж (Kelly Shortridge) заметила, что браузер от Google постоянно сканирует почти все файлы на компьютерах под управлением Windows. Об этом сообщает Motherboard.

Как передает Oxu.Az, по словам Шортридж, браузер проверил все папки ее компьютера, включая «Документы». Исследователь была шокирована функцией Chrome, о которой она даже не подозревала. Пользователи сети подхватили недовольство эксперта, заявив об отказе от использования популярного браузера.

Подобная функция заработала в 2017 году, когда Google выпустила важное обновление для Chrome — инструмент для сканирования компьютера Cleanup Tool, который использовал технологии антивирусной компании ESET. Представители корпорации тогда пообещали, что благодаря апдейту серфинг интернета станет гораздо «чище и безопаснее».

Журналисты Motherboard подтвердили опасения эксперта по поводу постоянного сканирования файлов, однако сотрудники издания призвали обеспокоенных пользователей не удалять браузер раньше времени.

По словам главы службы безопасности, Google Chrome Джастина Шуха (Justin Schuh), единственная цель столь подробной проверки — обнаружить и удалить нежелательное ПО на компьютере.

«Инструмент работает раз в неделю, и у него есть только привилегии обычного пользователя», — заявил Шух в Twitter.