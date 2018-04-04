Истекло бесплатное время для кандидатов в президенты

2018-04-04 10:50 | www.oxu.az | 7

Закончилось бесплатное время, отведенное для кандидатов в президенты в эфире ITV.

Как сообщает Oxu.Az, ITV выделила кандидатам в общей сложности 18 часов (9 часов на телевидении, 9 часов на радио) бесплатного эфирного времени.

Дебаты, стартовавшие 19 марта, проходили еженедельно в понедельник, вторник и среду с 22:00 до 23:00.

В последнюю неделю время дебатов было изменено.

Время «круглого стола» было перенесено на день вперед, т.е. на прошлое воскресенье. Поэтому последний день дебатов кандидатов в президенты был 3-го апреля.

Далее кандидаты в президенты могут воспользоваться платным эфирным временем.

На İTV секунда выступления кандидатов в президенты или их полномочных представителей оценивается минимум в 20 манатов.

Максимальная цена за секунду выступления - 50 манатов.

На общественном радио минимальная стоимость секунды выступления – 7 манатов, максимальная – 25 манатов.