AsstrA укрепляет позиции на рынке США (ФОТО)

2018-04-04 11:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - С января 2018 года AsstrA предлагает импортные и экспортные отправки «от двери до двери» между США и странами Европы и СНГ, сообщает компания в среду.

Для представления логистических услуг по данному направлению сформировано специальное подразделение AsstrA USA, специалисты которого будут заниматься продвижением и развитием данного сервиса. Операционная работа на маршрутах, связанных с США, будет осуществляться с помощью 29 агентов - американских экспедиторов и морских линий.

AsstrA предлагает своим клиентам логистические услуги по 15 импортным маршрутам из США и такое же количество экспортных отправлений из данной страны. Группа компаний делает упор на авиа- и морские перевозки (FCL) генеральных, опасных и высокостоящих грузов.

Опыт работы с американским рынком имелся у компании еще и до начала работы подразделения AsstrA USA. Одним из ключевых клиентов в данном направлении выcтупала российская компания АО «Гражданские самолёты Сухого». Общий оборот AsstrA на маршрутах, связанных с США, за 2017 год составил порядка одного млн евро, а к концу 2018 года компания планирует увеличить оборот в три раза..

«Мы стремимся к усилению компетенций на межконтинентальных направлениях. А транспортный поток между Северной Америкой и Европой в натуральном выражении очень значительный - 6-7% от всемирного транспортного потока. Именно поэтому мы видим большой потенциал для развития компании, ­­­– рассказывает Владислав Лагун, руководитель проекта AsstrA USA. Ввиду больших оборотов и присутствию сильных логистических провайдеров, на рынке США очень сильная конкуренция. Однако наша надежная позиция на рынке международных автоперевозок в странах СНГ и Европы, а также работа с опытными и профессиональными агентами из США, позволяет нам предлагать оптимальный сервис «от двери до двери». Наравне с этим, мы обладаем экспертизой в сфере продаж, имеем широкую клиентскую базу в странах СНГ и ЕС и клиентоориентированность, которая пока что не так распространена на территории США. Мы рассчитываем, что это качество будет выделять нас на рынке американских транспортных компаний после открытия нашего первого локального офиса».

Со второго квартала 2018 года AsstrA начнет проработку немецких, австрийских и швейцарских перевозчиков для усиления позиций на рынке контейнерных перевозок по маршруту США ­– Германия ­­­ ­– Швейцария ­– Австрия ­– США. В начале 2019 года планируется развитие агентской сети для предоставления морских и авиа перевозок между Китаем и Америкой. В начале 2020 года группа компаний планирует открыть представительства в США..

Справка о компании:

AsstrA-Associated Traffic AG - международный транспортно-логистический холдинг с головным офисом в Цюрихе (Швейцария). В сфере логистики работает более 20 лет. Компания представлена в 16 странах Европы, Азии и СНГ. Предлагает сегодня весь комплекс услуг от одного логистического оператора. В частности, организацию международных перевозок различными видами транспорта, импортно-экспортное сопровождение груза любого назначения, страхование грузов «от всех рисков» в самых авторитетных страховых компаниях Германии и Швейцарии. В пакете также проектная логистика, торговые, складские и таможенные услуги.