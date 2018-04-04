Иса Гамбар отправился на лечение в Германию

2018-04-04 11:34 | www.apa.az | 7

Экс-глава Партии «Мусават» Иса Гамбар отправился на лечение в Германию.

Как сообщил АПА председатель Молодежной организации партии «Мусават» Абульфаз Садыгбейли, И.Гамбар пройдет обследование в одной из больниц Германии.

Экс-главу, отправившегося в Германию ночью 4 апреля, сопровождает его сын Тургут Гамбар.

Отметим, что в начале этого года председатель Национального Центра стратегического мышления, бывший председатель партии «Мусават» Иса Гамбар был доставлен в Центральную клиническую больницу. В коронарные сосуды его сердца было вставлено несколько стентов.

В конце февраля Иса Гамбар отправился в Анкару для прохождения лечения.

14 марта его лечение в больнице университета Хаджеттепе завершилось, после чего он вернулся в Баку.