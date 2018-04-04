Абульфас Гараев: «Некоторые посредники хотят нажиться на туризме»

2018-04-04 11:35 | www.apa.az | 7

«Мы привыкли к тому, что сектор культуры лежит на плечах у государства. Но опыт стран мира показывает, что и сектор культуры приносит доход».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев. По его словам, сектор культуры должен приносить доходы в госбюджет: «Расширение возможностей сектора культуры будет способствовать увеличению потока туристов в страну. К сожалению, некоторые посредники хотят нажиться на туризме. Но в этом деле нужно проявить умение, использовать принятые в мире средства, а не просто посредничать».