Азербайджанка покончила с собой в штаб-квартире YouTube – ФОТО

2018-04-04 11:04 | www.oxu.az | 7

В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии женщина открыла стрельбу и ранила троих человек.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Mirrror, устроившая перестрелку женщина оказалась азербайджанкой.

Полиция обнаружила в здании женщину, которая совершила суицид.

Подозреваемая

Ряд американских СМИ называют имя подозреваемой. Это, по их данным, 39-летняя жительница Калифорнии азербайджанка иранского происхождения Назим Агдам.

Она часто появлялась на различных видео в YouTube и в одном из них обвинила этот видеохостинг в дискриминации и отказе в размещении некоторых ее постов.

YouTube закрыл ее аккаунт после инцидента со стрельбой в своей штаб-квартире. Ее аккаунты в «Фейсбуке» и «Инстаграме» тоже закрыты.

На своем личном веб-сайте Назим Агдам обвинила YouTube в том, что компания пытается не допустить, чтобы у ее видео были зрители.

«На YouTube, как и на других видеохостингах, нет равных условий в росте. Ваш канал будет расти, если они захотят», - написала она.

Али Мамедов

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