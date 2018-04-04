В Азербайджане будут снижены тарифы по ипотечному страхованию

2018-04-04 11:37 | www.apa.az | 6

По инициативе Ассоциации страховщиков Азербайджана состоялась встреча представителей страховых компаний, предоставляющих услуги по страхованию жизни, с руководством Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как сообщили АПА-Экономикс в ассоциации, основным предметом обсуждений стали поправки в статью 27.1 закона «Об ипотеке». В ходе встречи были озвучены позиции сторон по поводу поправок и выдвинуты предложения, устраивающие всех участников встречи. По итогам обсуждений была достигнута договоренность о снижении тарифов на страхование по ипотечным кредитам. Также принято решение о детальном обсуждении в ходе следующей встречи мер, необходимых для решения этого вопроса.