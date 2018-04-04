Управление образования: директору школы-лицея №20 объявлен выговор

2018-04-04 11:51 | www.apa.az | 6

Директор школы-лицея №20 Саадат Вейсова, не соблюдая педагогический этикет, нарушила «правила этического поведения учителей».

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Управления образования города Баку, в связи с этим в школе-лицее №20 ведется соответствующее расследование.

В результате расследование были выявлены факты слабого контроля за отношениями школа-родитель-учитель, непринятия необходимых профилактических и просветительских мер.

Учитывая все это, приказом директора Управления образования города Баку Махаббат Валиевой от 3 апреля, согласно пункту «а» ч.2 ст.186 Трудового Кодекса директору школы-лицея №20 Саадат Вейсовой объявлен выговор.



Директору поручено принять меры по устранению выявленных недостатков и доложить об этом в Управление образования города Баку.