Роналду вспомнил Азербайджан после своего супергола – ВИДЕО

2018-04-04 11:21 | www.oxu.az | 6

Мировая звезда футбола, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, отвечая на вопросы в связи с забитым накануне голом «через себя» в ворота легендарного Буффона, заговорил о сборной Азербайджана и вспомнил футбольный Португалия-Азербайджан.

Об этом, как передает Oxu.Az, cообщают испанские спортивные издания.

«Действительно, получился весьма красивый удар по воротам. Но я забивал аналогичный гол, хотя, к сожалению, тогда его не засчитали.

Это был отбор на ЕВРО-2008. 7 октября 2006 года я в составе сборной Португалии играл против азербайджанской команды», - сказал Роналду.

Али Мамедов

