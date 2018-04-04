Гинеколог Сабина Мирзоева похоронена – ФОТО

2018-04-04 11:48 | www.oxu.az | 6
Похоронена скончавшаяся во вторник хирург-гинеколог «Baku Medical Plaza» Сабина Мирзоева.
Как передает Oxu.Az, С.Мирзоева предана земле на кладбище «Волчьи ворота».
Отметим, что С.Мирзоева перенесла инсульт в своей квартире в 3-м микрорайоне.
Она сразу была доставлена в центральный филиал «Baku Medical Plaza» в Насиминском районе.
Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.
Сообщается, что С.Мирзоева страдала от повышенного давления и болезни почек. Ей недавно исполнилось 40 лет.
Allah rəhmət eləsin!