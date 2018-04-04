Глава ФСБ: Террористы активно используют криптовалюты

2018-04-04 12:16 | www.trend.az | 6

Международное террористическое подполье уже на высоком уровне овладело современными информационными технологиями и активно использует криптовалюты, а также расширяет связи среди хакеров, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

"Речь идет не только об агрессивных агитации и вербовке в интернете, где функционирует более 10 тысяч сайтов и сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях. Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникаций, электронного банкинга и криптовалют, схемы удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования", — сказал Бортников на открытии Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, только в минувшем году в РФ было предотвращено 25 терактов, совершено четыре.