Наблюдающая за процессом президентских выборов в Азербайджане болгарская НПО обнародовала промежуточный отчет

2018-04-04 11:59 | www.apa.az | 6

Наблюдающая за президентскими выборами в Азербайджане болгарская организация GİSDİ - Гражданская инициатива за свободные и демократические выборы обнародовала промежуточный отчет.

Как сообщили АПА в организации, в отчете говорится, что для участия в президентских выборах свои кандидатуры выдвинули 15 человек. Их обращения были представлены в Центральную Избирательную Комиссию. Из них 8 кандидатов уже зарегистрированы.

Отмечается, что во время встреч с кандидатами и регистрации представителей партий GİSDİ не заметила каких-либо проблем и препятствий для проведения агитационных кампаний.

В отчете отмечается, что большинство зарегистрированных политических партий выразили желание участвовать в президентских выборах:

«Некоторые оппозиционные партии не будут участвовать в президентских выборах, в том числе Национальный Совет демократических сил и партия «Мусават». Как они сообщили наблюдателям и СМИ, в выборах отсутствует конкуренция, проведение внеочередных президентских выборов недостаточно мотивированно и имеет другие цели».

В отчете анализируются результаты социологических опросов, проведенных перед выборами различными организациями. Авторы отчетов, ссылающиеся на результаты опроса, оценили общественно-политическую ситуацию в Азербайджане как стабильную. Во всех опросах они подчеркивают высокий рейтинг президента и тот факт, что он на выборах будет пользоваться большой поддержкой. Авторы отчета отмечают, что кандидаты от оппозиционных партий и объединений опасаются, что у них изначально нет шансов победить на выборах.



Авторы отчетов обращают внимание, что избирательная администрация в Азербайджане устроена традиционно и состоит из 3-ступенчатой иерархической системы – Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Окружной избирательной комиссии (ОИК) и Участковой избирательной комиссии (УИК). Они обращают внимание на имеющийся веб-сайт, который включает в себя все детали основной избирательной информации. На этом веб-сайте информация размещается также и на английском языке.

В документе говорится, что единые списки избирателей были заново напечатаны Центральной избирательной комиссией, обновлены и представлены в окружные избирательные комиссии до 5 февраля 2018 года.



В отчете GISDI говорится, что ЦИК реализовала различные проекты с целью повышения информированности избирателей, предоставления им полномочий воспользоваться своим гражданским правом. Центральная избирательная комиссия подготовила и напечатала многочисленные материалы, раз в неделю организовывала программы на государственных и частных радио и телеканалах.



В документе отмечается, что для проведения встреч кандидатов с избирателями в соответствии с законодательством решением органов местной исполнительной власти в городах и поселках страны отведено более 70 специальных мест, в Баку – 12 мест.



Долгосрочная наблюдательная миссия GISDI в промежуточном отчете подчеркивает, что в стране существуют правовые рамки, необходимые для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами; предвыборная среда стабильная; нет никакой угрозы с точки зрения свободного волеизъявления, справедливого и демократического проведения выборов; в стране с точки зрения проведения свободных и демократических выборов существует макрополитическая среда.

Отметим, GISDI является известной неправительственной организацией Болгарии в области наблюдения за выборами. Она была учреждена в 1990 году. GISDI принимала участие в ряде международных миссий по наблюдению за выборами. С 2003 года организация наблюдает за выборами в Азербайджане.