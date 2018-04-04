Фонд страхования вкладов подписал договор с Кредитным бюро

2018-04-04 12:00 | www.apa.az | 6

Азербайджанский фонд страхования вкладов, являющийся ликвидатором банков, чьи лицензии были ранее аннулированы, подписал договор с ООО «Азербайджанское кредитное бюро».

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, в рамках договора Фонд страхования вкладов проведет с Кредитным бюро обмен сведениями для формирования кредитной истории и кредитной отчетности банков, находящихся в процессе ликвидации. Цель данного сотрудничества – обеспечение формирования в бюро долгосрочной базы данных по исполнению финансовых обязательств физическими и юридическими лицами, упрощение тем самым доступа для них к финансовым услугам, а также усиление финансовой дисциплины в долговых взаимоотношениях и поддержка обеспечению финансовой стабильности в стране. Так, банки, находящиеся в процессе ликвидации, получат доступ к кредитной истории своих клиентов в других банках и с учетом этого смогут принимать решения по реструктуризации кредитных обязательств.

Азербайджанский фонд страхования вкладов в настоящее время выступает ликвидатором 12 банков: Texnikabank, Atrabank, Kredobank, Gəncəbank, Zaminbank, Dəmirbank, Royalbank, Bank Standard, Bank of Azerbaijan, Dekabank, Yunayted Kredit Bank и Кавказский банк развития.