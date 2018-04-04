Вице-премьер: Ждем решительных шагов от сопредседателей

2018-04-04 11:56 | www.oxu.az | 6

Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели должны наконец предпринять самостоятельные и решительные шаги.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал заместитель премьер-министра, исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Он отметил, что сопредседатели должны делать конкретные заявления о справедливом решении карабахского конфликта, оказывать серьезное влияние и давление на Армению.

Несмотря на ряд серьезных проблем, мы за то, чтобы продолжать переговоры. Мы хотим, чтобы конфликт был разрешен мирным путем - переговорами. Если честно, война на руку Азербайджану, но во вред Армении.

Если Азербайджан увидит, что урегулирование конфликта не может быть достигнуто путем мирных переговоров, то освободит свои земли другим способом - военным», - добавил Ахмедов.