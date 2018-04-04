В Азербайджане будут снижены тарифы по страхованию ипотечных кредитов

2018-04-04 12:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские страховые компании (СК) снизят страховые тарифы по ипотечным кредитам, сообщает в среду Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА).

Согласно сообщению, договоренность об этом была достигнута в рамках встречи председателя АСА Мустафы Аббасбейли с руководством Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

"В рамках следующих встреч будут обсуждены конкретные меры, которые будут предприняты в связи с данной договоренностью", - отмечено в сообщении.

В настоящее время в Азербайджане нет единых тарифов по страхованию ипотечных кредитов. Тарифы формируются страховыми компаниями в индивидуальном порядке и зависят от рисков.