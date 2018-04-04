Скончался академик Беюккиши Агаев

2018-04-04 12:04 | www.apa.az | 6

Умер выдающийся азербайджанский ученый, хирург, академик Беюккиши Агаев.

Как сообщили АПА в НАНА, врач, педагог, завкафедрой хирургических болезней Азербайджанского медицинского университета, директор Научно-хирургического центра имени академика М.Топчубашова Министерства здравоохранения Азербайджана Беюккиши Ага оглу Агаев скончался 4 апреля в возрасте 90 лет.

Беюккиши Агаев родился в Сабирабадском районе в 1928 году.

Б.Агаев автор более чем 400 научных и публицистических работ, в том числе 9 изобретений и более 25 рационализаторских предложений. Более 200 его произведений опубликованы за рубежом.

Под руководством выдающегося ученого защитились 62 доктора философии и 11 докторов наук.

Церемония прощания с ученым пройдет сегодня с 13:00 по 15:00 в основном здании НАНА.