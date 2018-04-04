Грузинское правительство выступило с новой мирной инициативой

2018-04-04 12:12 | www.apa.az | 6

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства представил новую мирную инициативу под названием «Шаг к успешному будущему».

Как сообщает грузинское бюро АПА, премьер-министр назвал ее важной инициативой, которая в первую очередь, является безальтернативным шагом на пути к мирному и стабильному развитию страны.

Г.Квирикашвили отметил, что грузинское правительство принимает конкретные шаги в рамках политики примирения: «Эти шаги служат цели улучшения социально– экономического и гуманитарного положения населения, живущего в Цхинвальском регионе и Абхазии, а также поощрения отношений, основанных на общих интересах и связях».

По словам премьер-министра, пакет законодательных поправок для мирных инициатив подразумевает три основные направления: «Первое – расширение торговли. Второе - создание возможностей для получения дополнительного качественного образования и упрощение его доступности на всех уровнях. Третье - создание механизмов, с помощью которых упрощается доступность к благам, которые были получены в результате развития страны», — заявил Георгий Квирикашвили.