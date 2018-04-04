Ушел из жизни известный азербайджанский ученый

2018-04-04 12:13 | www.oxu.az | 6

Известный азербайджанский ученый, хирург, академик Беюккиши Агаев скончался в среду в возрасте 90 лет.

Как сообщили Oxu.Az в Национальной академии наук Азербайджана, Б.Агаев родился в 1928 году в Сабирабадском районе.

Являлся автором более 400 научных и публицистических работ, в том числе 9 изобретений и более 25 рационализаторских предложений. Около 200 его научных работ были опубликованы за рубежом.

Церемония прощания с выдающимся ученым состоится сегодня с 13:00 до 15:00 в Главном здании НАНА.