Принято решение в связи с закрывшимися банками

2018-04-04 12:28 | www.oxu.az | 6

Азербайджанский фонд страхования вкладов, являющийся ликвидатором закрывающихся банков, подписал договор с ООО «Азербайджанское кредитное бюро».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на фонд, в рамках договора Фонд страхования вкладов проведет с Кредитным бюро обмен сведениями для формирования кредитной истории и кредитной отчетности банков, находящихся в процессе ликвидации.

Цель данного сотрудничества – обеспечение формирования в бюро долгосрочной базы данных по исполнению финансовых обязательств физическими и юридическими лицами, упрощение тем самым доступа для них к финансовым услугам, а также усиление финансовой дисциплины в долговых взаимоотношениях и поддержка обеспечения финансовой стабильности в стране.

Так, банки, находящиеся в процессе ликвидации, получат доступ к кредитной истории своих клиентов в других банках и с учетом этого смогут принимать решения по реструктуризации кредитных обязательств.



Азербайджанский фонд страхования вкладов в настоящее время выступает ликвидатором 12 банков: Texnikabank, Atrabank, Kredobank, Gəncəbank, Zaminbank, Dəmirbank, Royalbank, Bank Standard, Bank of Azerbaijan, Dekabank, Yunayted Kredit Bank и Кавказский банк развития.

Л.А.

