Турция помогла российским спецслужбам предотвратить теракт

2018-04-04 12:15 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом на московской конференции по международной безопасности заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

«Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», - рассказал он.

Это позволило сохранить сотни жизней мирных граждан, отметил Бортников.

«Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», - добавил глава ФСБ.

По его словам, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам все-таки удалось совершить. Глава ФСБ добавил, что ежегодно в мире совершается больше 1600 терактов, в половине случаев за ними стоит ИГ.

«В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны», - отметил Бортников.

Он подчеркнул, что проблему глобального терроризма можно решить только объединенными усилиями спецслужб разных стран.