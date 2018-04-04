Для паломников из Азербайджана сокращена квота на Хадж

2018-04-04 12:26 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в Управлении мусульман Кавказа, в этом году квота мест для паломников из Азербайджана была сокращена с 2000 до 900. Причиной сокращения квоты указывается то, что Министерство Хаджа Королевства Саудовская Аравия установила новую квоту для всех стран. Согласно информации, в случае необходимости и возникновения особой ситуации квота может быть увеличена.

Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

В этом году поездка из Азербайджана в Мекку состоится 14, 15 и 16 августа. Возвращение паломников из Саудовской Аравии запланировано на 1, 2 и 3 сентября.

Совершить паломничество будет возможно только авиатранспортом, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке в этом году автобусные туры отменены.

Паломничество в Хадж из Азербайджана организует УМК.