Турция помогла России предотвратить теракт

2018-04-04 12:32 | www.oxu.az | 5

Турция предоставила России информацию, которая помогла предотвратить теракт на новогодние праздники.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают далеко не самый лучший период в своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящихся терактах в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников.

В это же время удалось предотвратить еще одну атаку, благодаря информации, полученной от турецких партнеров… Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — сказал Бортников на Московской конференции по безопасности.