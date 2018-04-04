Самед Сеидов: Позиции Азербайджана значительно укрепились

2018-04-04 12:38 | www.oxu.az | 5
Внешняя политика Азербайджана основывается на национальных интересах.
Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса Самед Сеидов.
Он отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева проводится прагматичная политика, в результате которой позиции Азербайджана на международной арене значительно укрепились.
По его словам, следствием данной политики также стало избрание Азербайджана в 2011 году членом Совета безопасности ООН, страна имеет авторитет в международных организациях.
«Азербайджан демонстрирует принципиальную и решительную позицию во всех вопросах, в частности в вопросе урегулирования карабахского конфликта», - добавил он.