Самед Сеидов: Позиции Азербайджана значительно укрепились

2018-04-04 12:38 | www.oxu.az | 5

Внешняя политика Азербайджана основывается на национальных интересах.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса Самед Сеидов.

Он отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева проводится прагматичная политика, в результате которой позиции Азербайджана на международной арене значительно укрепились.

По его словам, следствием данной политики также стало избрание Азербайджана в 2011 году членом Совета безопасности ООН, страна имеет авторитет в международных организациях.

«Азербайджан демонстрирует принципиальную и решительную позицию во всех вопросах, в частности в вопросе урегулирования карабахского конфликта», - добавил он.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

