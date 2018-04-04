В Баку состоялась заключительная конференция финансируемого ЕС твиннинг-проекта

2018-04-04 12:29 | www.apa.az | 7

Прошла заключительная конференция финансируемого ЕС твиннинг-проекта «Поддержка министерству культуры и туризма Азербайджана в модернизации системы политики и управления сектора культуры».

Как сообщает АПА, на церемонии закрытия проекта были представлены достигнутые в рамках проекта результаты.

Министр культуры и турзима Абульфас Гараев сказал, что в рамках проекта в регионах проделана большая работа, проведены исследования для сохранения культурного наследия Азербайджана.

Глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас подчеркнул, что проект был реализован при помощи Европейского инструмента соседства и партнерства в рамках Европейской политики соседства и при тесном сотрудничестве Министерства культуры и туризма Азербайджана с Министерством культурного наследия и туризма Италии.

Посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари сказал, что развитие культурных связей и партнерских отношений способствует развитию политических связей между странами, и этот проект дает Азербайджану возможность превратить свое культурное наследие в экономический актив.