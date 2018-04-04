В Баку пройдут переговоры об исполнении последних договоренностей между Ираном и Азербайджаном

2018-04-04 12:29 | www.apa.az | 7

Во время визита в Баку межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан состоятся переговоры об исполнении последних договоренностей между двумя странами.

Об этом в своем заявлении тегеранскому бюро АПА сказал сопредседатель группы дружбы Иран-Азербайджан Салман Худадади.

Он сказал, в настоящее время проводится подготовка к визиту рабочей группы по межпарламентским связям Иран-Азербайджан: «В понедельник у нас состоялся телефонный разговор с сопредседателем межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Васифом Талыбовым. В ходе разговора была подчеркнута необходимость развития отношений».

С.Худадади отметил наличие широкого потенциала для развития связей между двумя странами: «В мире нет стран, имеющих такие исторические, культурные и религиозные сходства, а также такой потенциал для сотрудничества, как Азербайджан и Иран. Несколько городов двух соседних стран, в том числе Астара, Билясувар, Джулфа,

носят одинаковое название и в Иране, и в Азербайджане. В целом, существуют большие возможности для развития отношений между двумя странами.



Он сказал, что установление прочных политических отношений между двумя странами является результатом глубоких экономических отношений: «Считаю, что обе страны должны продолжать расширять свои экономические связи, чтобы и политические отношения были продолжительными. Сегодня политические отношения регулируются на основе экономических интересов».

С.Худадади сказал, что народ Ирана всегда был с азербайджанским народом: «На сегодняшний день между гражданами двух стран существуют братские и дружеские отношения».

Говоря об открытии в Нефтчале азербайджано-иранского совместного автозавода, С. Худадади оценил это как хороший случай и отметил, что завод, производя качественные автомобили, должен удовлетворить своих клиентов.

Он также сказал, что сегодня у Ирана большие возможности для оказания медицинских услуг в Азербайджане, и производство фармацевтических препаратов может стать еще одной сферой для развития отношений с Азербайджаном.