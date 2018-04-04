Завтра будет туманно

2018-04-04 13:02 | www.oxu.az | 5

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7°, днем 10-14° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 12-14° тепла.

Утром местами возможен слабый туман. Будет дуть умеренный южный ветер.

Атмосферное давление превысит норму и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85%, 55-65%.

В районах Азербайджан 5 апреля в основном осадков не ожидается. Местами туман, утром в восточных районах изморось. Восточный ветер днем временно усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 14-19°, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла.