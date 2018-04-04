В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами - промежуточный отчет (версия 2)

2018-04-04 12:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами. Об этом говорится в промежуточном отчете, обнародованном в эти дни неправительственной организацией "Гражданская инициатива для свободных и демократических выборов", приглашенной Центральной избирательной комиссией (ЦИК) для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля.

В отчете подчеркивается, что наблюдение за выборами соответствует международным стандартам демократических и справедливых выборов, рассматриваются политические, экономические и культурные особенности Азербайджана, оцениваются предвыборная ситуация и правовые рамки для проведения выборов, выражается отношение к таким вопросам, как выдвижение и регистрация кандидатов, избирательная кампания, ее освещение в СМИ и по другим вопросам. В отчете говорится, что для участия в президентских выборах были выдвинуты 15 кандидатов, их обращения были представлены в ЦИК и зарегистрированы кандидатуры восьми человек. Подчеркивается, что все кандидаты и представители партий, с которыми провели встречи сотрудники "Гражданской инициативы для свободных и демократических выборов", сказали, что во время регистрации они с какими-либо проблемами не сталкивались, и никаких нюансов, которые могли бы создать трудности в агитационной кампании, не было.

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