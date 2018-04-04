О выплате компенсаций вкладчикам азербайджанского Demirbank

2018-04-04 12:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Согласно данным на четвертое апреля текущего года Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил застрахованным вкладчикам находящегося в процессе ликвидации ОАО Demirbank 45,5 миллиона манатов. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Фонда.

Напомним, что впервые выплата компенсаций вкладчикам обанкротившихся банков осуществляется в безналичной форме. Вкладчики Demirbank могут получить компенсации посредством как системы мгновенных денежных переводов Xazri, так и именных дебетовых карт Kapital Bank.

Согласно информации, для выдачи компенсаций привлечены 26 филиалов Kapital Bank.

Следует отметить, что с первого февраля 2018 года владельцы застрахованных вкладов в течение года (до первого февраля 2019 года) могут обратиться в вышеуказанные филиалы, и получить свои депозиты в безопасной и удобной форме.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, размер компенсируемых вкладов в Demirbank составляет 63,5 миллиона манатов, некомпенсируемых депозитов - 28,3 миллиона манатов.

Согласно первичной оценке, проведенной в банке, всего у Demirbank было 55 213 вкладчиков. При этом размер вкладов у большей части (52 732 человека) клиентов не превышает одной тысячи манатов.