Ильхам Алиев: «Азербайджан всегда рядом с палестинским народом» - ОБНОВЛЕНО

2018-04-04 12:39 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, Риад Малки отметил, что участие президента Азербайджана в чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Кудса в Стамбуле имеет большое значение. Министр иностранных дел Палестины поблагодарил Ильхама Алиева за оказанную на этом мероприятии поддержку.

Гость подчеркнул важность министерской конференции Движения неприсоединения в Баку и выразил удовлетворение участием в этом мероприятии.

В свою очередь, глава государства отметил значимость участия министра главы МИД Палестины Риада Малки в министерской конференции в Баку. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Государством Палестина и палестинским народом, оценил участие нашей страны в проведенном в Стамбуле саммите как проявление этой поддержки.

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10:23

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада аль-Малики.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.