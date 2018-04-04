Ильхам Алиев: «Азербайджан всегда рядом с палестинским народом» - ОБНОВЛЕНО

2018-04-04 12:39 | www.apa.az | 7
Как сообщает АПА, Риад Малки отметил, что участие президента Азербайджана в чрезвычайном саммите Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по вопросу Кудса в Стамбуле имеет большое значение. Министр иностранных дел Палестины поблагодарил Ильхама Алиева за оказанную на этом мероприятии поддержку.
Гость подчеркнул важность министерской конференции Движения неприсоединения в Баку и выразил удовлетворение участием в этом мероприятии.
В свою очередь, глава государства отметил значимость участия министра главы МИД Палестины Риада Малки в министерской конференции в Баку. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Государством Палестина и палестинским народом, оценил участие нашей страны в проведенном в Стамбуле саммите как проявление этой поддержки.
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10:23
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Государства Палестина Риада аль-Малики.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.