Водительские права Азербайджана не действуют за границей?

2018-04-04 13:13 | www.oxu.az | 6

Известный радиоведущий, эксперт по дорожному движению Турал Юсифов написал в соцсетях пост о выдаваемых в Азербайджане водительских удостоверениях.

Как передает Oxu.Az, он написал, что водительские удостоверения в Азербайджанской Республике не действуют за рубежом уже семь лет. Причина – внесение изменений в Венскую конвенцию от 29 марта 2011 года:

«Согласно этой конвенции, ее участники признают водительские удостоверения друг друга. Но это изменение не коснулось наших удостоверений. По этой причине наши удостоверения не принимают за границей. На нашем сайте вы можете взять форму заявления и, обратившись с ней, бесплатно заменить водительское удостоверение. Водитель не несет ответственности за эту невнимательность».

Предлагаем вам публикацию радиоведущего на эту тему:

Водительское удостоверение Азербайджанской Республики:

1. Фамилия

2. Имя (или другие имена)

3. Дата и место рождения

4. a) Дата выдачи удостоверения

4. b) Дата истечения срока удостоверения

4. c) Название и печать органа, выдавшего удостоверение

5. Номер удостоверения

6. Фотография владельца удостоверения

7. Подпись владельца удостоверения

8. Место проживания

9. Категория и подкатегория владельца удостоверения

10. Отдельная дача выдачи для каждого удостоверения

11. Дополнительные сведения по 13-ой, 14-ой категории, дополнительные сведения в случае изменения места жительства, другие сведения о безопасности дорожного движения

12. Особые примечания

Водительское удостоверение Республики Белоруссия:

Согласно приложению №6, имя и фамилия в водительское удостоверение обязательно будут писаться латиницей. Если в стране не используется латинская графика, или же буквы не совпадают, то надписи надо транслитерировать на латиницу. К примеру: Алимамед Рзаев Али - Alimammed Rzayev Ali.

Водительское удостоверение Республики Казахстан:

Как видно, в соседних республиках используют водительские удостоверения нового образца, а у нас водительские удостоверения не сменили. И это несмотря на то, что Венская конвенция обязывает сменить удостоверения, причем в соответствии с дополнением №6. По этой простой причине водительские удостоверения Азербайджанской Республики не действительны за рубежом.

А что делать? Загрузите с нашего сайта особую форму заявления, отправьте ее начальнику Главного управления Государственной дорожной полиции МВД господину Рамизу Зейналову. Согласно статье №35 правил дорожного движения, обнаруженные в водительском удостоверении ошибки должны быть устранены за счет Управления.

Если причина смены водительского удостоверения – неточность данных, то госпошлину выплачивать не надо.

Это означает, что все водительские удостоверения, выданные после 29 марта 2016 года, должны быть сменены.

Как заявил Oxu.Az глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Кямран Алиев, никаких проблем с признанием азербайджанских водительских удостоверений в других странах быть не может.

По его словам, в каждой стране есть свои законы в связи с водительскими удостоверениями:

«Лично я использовал свои водительские права за рубежом и не испытывал проблем. Если кто-то придерживается такого мнения, пусть назовет нам факт непризнания водительского удостоверения одного из граждан за рубежом.

У каждого государства, в том числе и у Азербайджана, есть свои законы в этой сфере. К примеру, иностранцы или граждане Азербайджана, получившие водительское удостоверение за границей, пользоваться своим водительским удостоверением в течение месяца.

Затем этот человек должен получить азербайджанское водительское удостоверение. Законы в каждой стране свои. Это не означает, что наши водительские удостоверения не соответствуют правилам конвенции и не признаются».

Что касается того, что имена на азербайджанских удостоверениях личности пишутся только азербайджанским алфавитом, К.Алиев сказал, что в Государственную дорожную полицию не поступало никаких жалоб по этому поводу от граждан Азербайджана за границей.

«Мне известно об этом. Дело в том, что ни один гражданин не может уехать за границу без общегражданского паспорта. По меньшей мере, если у кого-то возникнут сомнения, он сможет предоставить свой общегражданский паспорт вместе с водительским удостоверением.

В этом паспорте имя и фамилия лица транслитерируются на латиницу. Поэтому с написанием сведений о лице не может быть проблем.

Чаще всего информация о таких случаях к нам поступает из России. Мы потребовали от граждан сообщать, привлекли ли их к ответственности из-за этого. Могу сказать, что протоколов никому не выписывали и никого не привлекали к ответственности».

Эльвин Пашазаде

