Боаоский Азиатский форум – важная платформа, соединяющая Китай с миром

2018-04-04 13:15 | www.trend.az | 7

С восьмого по 11 апреля в красивой южной китайской провинции Хайнань пройдет Боаоский Азиатский форум 2018 года, более 2000 гостей из разных стран соберутся в одном месте. Будучи первым дипломатическим мероприятием, проводимым Китаем в этом году, нынешний Боаоский Азиатский форум превзойдет предыдущие по стандартам и масштабу, сообщает газета People's Daily.

Новые сигналы о реформах и открытости

Третьего апреля министерство иностранных дел КНР провело пресс-конференцию с участием представителей китайских и иностранных СМИ. Член Госсовета КНР и глава МИД Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии открытия Боаоского Азиатского форума-2018, а также проведет соответствующие мероприятия. Ван И отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин приглашен выступить с важной речью на церемонии открытия форума.

«Это самая большая особенность нынешнего Боаоского Азиатского форума», - заявил действующий директор Института Боаоского Азиатского форума Ян Сиюй в интервью газете People's Daily. Он также добавил, что «в 2018 году исполняется 40 лет с момента проведения политики реформ и открытости, а также это первый год в осуществлении духа 19-го Всекитайского съезда КПК. На только завершившихся «двух сессиях» были предложены многочисленные установки в конкретных сферах. В такой важный исторический момент речь председателя КНР Си Цзиньпина предоставит миру важный шанс понаблюдать за Китаем с близкого расстояния».

В ходе форума председатель КНР Си Цзиньпин акцентирует внимание на великих достижениях политики реформ и открытости Китая, важном опыте и указаниях, мировом значении и влиянии, а также даст авторитетное мнение по поводу продвижения дальнейшей внешней открытости Китая в новый исторический момент и углубления реформирования. Ряд новых важных мер по реформам и открытости будет обнародован во время форума.

Продвижение интеграции в Азии

С момента своего становления Боаоский Азиатский форум сосредоточен на развитии Азии, прикладывает усилия для продвижения региональной интеграции. Предстоящий форум пройдет под темой «Открытая, инновационная Азия и процветающий развивающийся мир», утверждены четыре подтемы, а именно «Глобализация и "Один пояс, один путь"», «Открытая Азия», «Инновации» и «Новые реформы», пройдет более 60 заседаний, дискуссии будут тесно связаны с фактическими потребностями.