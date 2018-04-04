Нарышкин: «Созданная Вашингтоном система вассальной зависимости других стран от США дает сбой»

2018-04-04 12:50 | www.apa.az | 6

«США не считаются с интересами даже своих самых близких спутников, созданная Вашингтоном система вассальной зависимости других стран от Соединенных Штатов дает сбой».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности сказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Мы видим, как созданная Вашингтоном система вассальной зависимости повсеместно дает сбой. От американцев начинают отдаляться даже их самые верные спутники – европейцы», - отметил С.Нарышкин.

Нарышкин призвал супердержавы остановить безответственную игру на повышение ставок, отказаться от проецирования силы в межгосударственных отношениях, не доводить дело до нового «карибского кризиса».