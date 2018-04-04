Эксперт: Азербайджан может выйти в лидеры в регионе по числу туристов

2018-04-04 13:29 | www.oxu.az | 7

В 2018 году число туристов в Азербайджане может превысить отметку 3,5 миллиона человек, и это рекордный показатель для нашей страны.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сообщил эксперт по миграции и туризму Азер Аллахверанов.

Ранее в среду министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев озвучил число прибывших в страну туристов в период праздника Новруз. По его словам, в празднествах по случаю Новруза, которые проходили в азербайджанской столице, приняли участие 1-1,5 млн человек.

Эксперт считает, это очень хороший показатель.

«Вся работа, которая сегодня проводится в сфере туризма в нашей стране на уровне государственной политики, нацелена на достижение показателя 3,5-5 млн туристов за текущий год. Это на 30-35% больше, чем за 2017 год», - подчеркнул Аллахверанов.

По мнению эксперта, первый этап для достижения рекордного для Азербайджана показателя уже пройден.

«В Азербайджане наблюдается три сезона наплыва туристов. Это Новруз, Рамазан и летний период. В этом году месяц Рамазан придется на летние месяцы. Именно по этой причине мы ожидаем большое количество туристов в этот период», - отметил он.

Собеседник сайта также провел параллели между туристическими показателями Азербайджана и Грузии.

«Ежегодно Грузию посещают более 5,5 млн туристов. А у нас в 2017 году этот показатель был чуть выше 2,7 млн. Думаю, если учитывать темпы развития туризма в нашей стране, то через несколько лет мы можем рассчитывать, что станем лидерами в регионе по данному показателю», - подытожил Аллахверанов.

Али Мамедов

