Министр обороны Ирана: Тегеран привержен реализации ядерной сделки

2018-04-04 13:21 | www.trend.az | 7

Силы, которые подрывают договоренности в рамках сделки по иранскому атому, будут нести ответственность за негативные последствия для системы безопасности в мире, заявил министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами, передает РИА Новости.

"Неисполнение обязательств со стороны Америки и некоторых ее западных партнеров, поиск ими предлогов нереализации этих договоренностей считаем фактором, наносящим вред обстановке доверия на международной арене. И, заявляя о приверженности Ирана своим обязательствам по этим договоренностям, как и другим своим обязательствам, предупреждаю о том, что силы, подрывающие эти договоренности, во главе с США, будут нести ответственность за негативные последствия для международного порядка и системы безопасности", — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.