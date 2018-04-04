Объявлена схема выплаты компенсаций за обрушившиеся дома в оползневой зоне Баил

2018-04-04 13:01 | www.apa.az | 6

«Компенсации за 6 обрушившихся домов будут выданы в течение 10 дней».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

А.Шарифов сказал, что компенсации будут рассчитаны согласно квадратуре каждого дома: «Но в этот раз оценивание не будет проводиться так, как это было на «Советской». Потому что 97 домов, построенные в оползневой зоне Баил, не имеют документов, они построены незаконно. Но в любом случае, сумма будет рассчитываться с учетом каждого кв.метра. Назвать общую сумму средств пока что невозможно».